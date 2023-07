Viertelfinale in Wimbledon Jabeur gelingt Revanche – Vorjahressiegerin Rybakina ausgeschieden

Titelverteidigerin Elena Rybakina ist in Wimbledon im Viertelfinale ausgeschieden. Die 24 Jahre alte Tennisspielerin aus Kasachstan verlor am Mittwoch gegen die Tunesierin Ons Jabeur 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Im vergangenen Jahr hatten sich beide Spielerinnen im Endspiel des Rasenklassikers gegenübergestanden. Damals gewann Rybakina in drei Sätzen und feierte ihren ersten Grand-Slam-Titel.