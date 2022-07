Für Maria, Sie wissen das, war schon das Überstehen der dritten Runde in London das beste Ergebnis ihrer Karriere. Aber wissen Sie auch, welche deutschen Spielerinnen vor Maria das Finale in Wimbledon erreichen konnten? So viele waren es nicht: Es waren Cilly Aussem, Hilde Krahwinkel, Steffi Graf, Sabine Lisicki und Angelique Kerber.