Die Tunesierin Ons Jabeur hat in Wimbledon wie im Vorjahr das Endspiel erreicht und kämpft am Samstag um den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. Die 28 Jahre alte Tennisspielerin gewann am Donnerstag in London im Halbfinale gegen die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Jabeur, die im Vorjahr gegen die Kasachin Jelena Rybakina verloren hatte, verwandelte nach 2:19 Stunden ihren fünften Matchball.