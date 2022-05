Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal hat den Ausschluss von Profis aus Russland und Belarus beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon scharf kritisiert. Die Entscheidung der Organisatoren sei »sehr unfair«, sagte Nadal am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Madrid vor dem Masters-1000-Turnier in der spanischen Hauptstadt. Dabei tritt der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev als Titelverteidiger an.