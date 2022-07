Am Mittwoch waren diese im Spiel gegen Fritz auch für jeden Zuschauer erkennbar gewesen. Im zweiten Durchgang ließ er beim Stand von 4:3 den Physiotherapeuten kommen, verschwand zur Behandlung in die Kabine. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasste er sich an den Bauch und stützte sich auf seinen Schläger. Nadal bewegte sich zwischenzeitlich kaum noch und versuchte die Punkte möglichst kurz zu halten, gewann nach 4:21 Stunden dann aber doch und schaffte es in die nächste Runde.