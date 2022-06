36-mal gesiegt – Swiatek baut Serie aus

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat mit dem 36. Sieg nacheinander ihre Auftaktpartie in Wimbledon gewonnen. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich am Dienstag 6:0, 6:3 in 75 Minuten gegen die kroatische Qualifikantin Jana Fett durch und baute ihre imposante Serie aus. Swiatek zeigte im zweiten Satz ungewohnte Probleme, konnte aber einen 1:3-Rückstand drehen. Sie hatte zuletzt die French Open und auch die vorigen fünf Turniere für sich entschieden. Auf Rasen hat Swiatek allerdings noch nie ein WTA-Finale erreicht. In der zweiten Wimbledon-Runde trifft sie auf Lesley Pattinama Kerkhove aus den Niederlanden.