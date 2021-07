Viertelfinal-Aus in Wimbledon Federer lässt sich im eigenen Wohnzimmer deklassieren

Kein Tennisspieler war in Wimbledon so erfolgreich wie Roger Federer. Gegen den Polen Hubert Hurkacz konnte der 39 Jahre alte Schweizer nicht an einstige Glanzzeiten anknüpfen – besonders in Satz drei wurde es deutlich.