Die Wimbledon-Organisatoren haben die bisher geltende Kleidungsvorschrift gelockert: Tennisspielerinnen müssen nun nicht mehr weiße Unterwäsche tragen.

Der Umgang von Sportlerinnen mit der Periode während eines Wettkampfs ist in letzter Zeit mehr in den Mittelpunkt gerückt. So hatte die britische Tennisspielerin Alicia Barnett während des diesjährigen Wimbledon-Turniers offen über die Belastung gesprochen, während der Spiele die Periode zu haben und dann auch noch weiße Unterwäsche tragen zu müssen.