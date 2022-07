Aus für Maria im Wimbledon-Halbfinale Das bittersüße Ende ihrer Mondfahrt

Schlag ins Verderben: Maria hatte auf dem Weg in dieses Halbfinale in vier von fünf Matches über die volle Distanz gehen müssen. Immer mit dem besseren Ende für sich. Sie hatte sich in Wimbledon zu einer echten Spezialistin für dritte und entscheidende Sätze hervorgetan. Gegen Jabeur aber war das Gegenteil der Fall. Sie verlor komplett den Fokus, ihr schienen die Kräfte auszugehen. Als Konsequenz misslangen auch die leichtesten Schläge. Einer bleibt besonders in Erinnerung, weil er von entscheidender Bedeutung war: Beim Stand von 0:3 gegen Maria hatte sie erneut einen Breakball zu verteidigen. Die Tür stand weit offen. Einen langsamen und hohen Ball von Jabeur attackierte sie und rückte ans Netz vor. Jabeur blieb schon resignierend in einer Ecke stehen, Maria musste nur noch den Schläger hinhalten und ihren Volley verwandeln. Doch dieser einfache Ball misslang ihr: 0:4. Kurze Zeit später folgte das bittersüße Ende ihrer Mondfahrt.