Andrea Petkovic hatte am Dienstag berichtet, dass sie sich in Paris Corona eingefangen habe und danach erkrankt sei. »Ich war schon drei Tage richtig krank und danach fünf Tage platt, so hätte ich nicht spielen können«, sagte die 34-Jährige. Petkovic geht davon aus, dass sie sich in Paris angesteckt hat, wo es erstmals keine Maskenpflicht in der Kabine mehr gegeben habe. Sie habe an den ersten drei Tagen zunächst noch eine Maske getragen. »Dann haben mich die Menschen so blöd angeguckt, weil ich die Einzige war.«

Andrea Petkovic ist in Wimbledon bereits ausgeschieden. Cornet dagegen hat in der ersten Runde gegen Julija Putinzewa gewonnen und trifft in der zweiten Runde auf Claire Liu aus den USA.