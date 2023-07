Normalerweise sei sein Sparringspartner Tobias Kamke für das Scouting des Gegners verantwortlich. Der Ex-Profi ist aber nicht mit in Wimbledon, weil er in Deutschland in der Bundesliga spielt. Er selbst habe sich den Japaner nicht vorher bei YouTube angeschaut. Er versuche, bei Grand-Slam-Turnieren so wenig Zeit wie möglich am Handy zu verbringen, »um meine Augen zu schonen und damit meine Konzentration da ist«, sagte Zverev.