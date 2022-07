Sie hoffe, dass sich Spielerinnen zunehmend zum Thema Periode im Sport äußern. Dies könne auch zu einer Finanzierung für stärker auf Frauen ausgerichtete Trainingsmethoden führen (Lesen Sie hier mehr dazu ).

Zuvor hatten sich weitere aktive und ehemalige Profis geäußert. Monica Puig, Goldmedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2016 in Rio, erinnerte sich im »Telegraph« an den »mentalen Stress«, in Wimbledon Weiß tragen zu müssen und »dafür zu beten, dass man in diesen zwei Wochen nicht seine Periode bekommt«.

Die Britin Heather Watson, 117. der Weltrangliste, berichtete der »Times« gegenüber von ihren Ängsten, dass man Blutflecken auf dem weißen Dress sehen könnte.