Völlig überraschend ist Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova beim Rasen-Klassiker in Wimbledon bereits in Runde zwei ausgeschieden. Die an Nummer sechs gesetzte Tschechin unterlag der Britin Katie Boulter 6:3, 6:7 (4:7), 4:6. Damit sind in der dritten Runde bereits fünf der zehn bestgesetzten Spielerinnen nicht mehr dabei.