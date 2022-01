Wirbel um Tennisstar vor den Australian Open Grenzschützer verweigern Djokovic die Einreise nach Australien

Erst sorgt Novak Djokovic mit einer Ausnahmegenehmigung für die Australian Open für Empörung. Nun sitzt er wegen Visaproblemen am Flughafen in Melbourne fest. Er werde in einem isolierten Raum bewacht, sagt sein Vater.