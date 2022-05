Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

18-Jähriger triumphiert bei Tennisturnier in Miami: Alcaraz jüngster Masters-Sieger seit 17 Jahren

Im Halbfinale trifft er nun auf Novak Djoković . Der Weltranglistenerste zeigte in der spanischen Hauptstadt beim 6:3, 6:4 gegen den an Position zwölf gesetzten Polen Hubert Hurkacz eine souveräne Leistung.

Einen Wunschgegner für die Vorschlussrunde hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht: »Mir ist es gleich, wer auf der anderen Seite des Netzes steht«, sagte der Serbe. »Ich will einfach besser und besser werden, jeden Tag. Ich konzentriere mich derzeit ausschließlich auf mich selbst.«

Im Halbfinale trifft Alcaraz auf Djoković

Djokovićs Ziel ist es seit seinem Comeback Anfang April, sich für die French Open in Paris ab dem 22. Mai wieder auf sein Toplevel zu bringen. In Roland Garros ist der 34-Jährige der Titelverteidiger. Bei den Australian Open im Januar hatte der 20-malige Grand-Slam-Sieger als ungeimpfter Athlet nicht an den Start gehen dürfen.