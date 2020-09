"Testosteron-Regel" bestätigt Caster Semenya unterliegt vor Gericht

Wenn Caster Semenya in Zukunft an internationalen Laufwettbewerben teilnehmen will, muss sie ihren Testosteronwert senken. Das Schweizer Bundesgericht hat die Berufung der zweifachen Olympiasiegerin abgelehnt.