Die 32-jährige Semenya strebt eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Paris an. »Alles, was wir möchten, ist die Erlaubnis, frei zu laufen, jetzt und für immer, als die starken und furchtlosen Frauen, die wir sind und immer waren«, hatte Semenya gesagt, als sie ihre Klage einreichte.