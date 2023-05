The Ocean Race Team Malizia verliert ohne Boris Herrmann Duell um Etappensieg

Das US-Team 11th Hour Racing hat am Mittwoch die vierte Ocean-Race-Etappe von Brasilien nach Newport an der amerikanischen Ostküste gewonnen. Nach einem spannenden Dauerduell mit Boris Herrmanns Team Malizia konnten sich die Amerikaner im Schlussspurt durchsetzen. Die US-Yacht kreuzte die Ziellinie um 20.41 Uhr nach 17 Tagen, 2 Stunden, 26 Minuten und 41 Sekunden auf See.