Die intensive Auftaktetappe war von schwerem Wetter im Mittelmeer und auf dem Weg zur Straße von Gibraltar geprägt. Danach hatte das Team Holcim – PRB die Ocean-Race-Flotte der fünf Imoca-Yachten kontrolliert. Herrmanns Team war phasenweise schnellstes Boot der Flotte, konnte den Rückstand aus der Anfangsphase aber nicht mehr aufholen.

Fünfte Weltumseglung für Herrmann

»Ich bin super glücklich mit der Leistung unseres Bootes und meines Teams«, sagte Herrmann im Zielhafen von Mindelo. Für den 41-Jährigen war es ein gelungener Auftakt zu seiner fünften Weltumseglung: »Es hat fast drei Tage gedauert, bis wir miteinander sprechen konnten, weil es an Bord nach dem Start in den harten Bedingungen so laut und brutal zuging. Danach haben wir beinahe Champagner-Bedingungen genossen, ziemlich schnelles und schönes Segeln.«