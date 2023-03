Die neue Attraktion des Viertels lockte auch selten gesichtete Besucher aus der Nachbarschaft an, ungewohnte Gäste und nach altem Hausrecht auch ungebetene.

In ihren blauen Trainingsanzügen des TSV 1860 hatten sich vier Kinder im Grundschulalter mutig an das fremde Territorium an der Säbener Straße herangewagt, drängten sich als Randbeobachter an den Zaun des Trainingsgeländes und warfen neugierige Blicke durch die semitransparenten Sichtschutzplanen. Um wenigstens einen verschwommenen Eindruck zu bekommen vom ersten Training des FC Bayern unter Thomas Tuchel.