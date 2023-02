2 / 11

So werden ihn wohl die meisten in Erinnerung haben: Der athletische Lobinger sprintet mit dem Stab in der Hand los. Lobinger war über Jahre das Gesicht der deutschen Stabhochspringer. Als Teenager hatte der 1972 in Rheinbach geborene Lobinger mit der Sportart angefangen, schnell wurde er eines der größten Talente des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.