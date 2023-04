Der 1. FC Saarbrücken hat in Düsseldorf in seinem zweiten Champions-League-Finale zum ersten Mal den Titel in der Tischtennis-Königsklasse gewonnen.

Saarbrücken bezwang in einem dramatischen Endspiel nach 4:35 Stunden den sechsmaligen Titelträger Borussia Düsseldorf im sogenannten »Golden Match«, das erstmals überhaupt in einem Champions-League-Finale zur Anwendung kam, kurz vor Mitternacht mit 2:1 Satzgewinnen.