Die Vorbereitung des achtmaligen Champions Boll war durch die Spätfolgen eines Rippenbruchs stark beeinträchtigt gewesen. An das Ende seiner einzigartigen Karriere denkt Boll trotz der Probleme und der klaren Niederlage aber nicht. »So ein Spiel ist zäh, wenn es so deutlich ausgeht, aber ich habe noch viel Spaß am Tischtennis. Ich freue mich schon auf die nächste Trainingseinheit mit Dang.«

Ovtcharov haderte mit den vergebenen Chancen im ersten und dritten Satz (jeweils 9:11). »Das ist untypisch für mich«, sagte der zweimalige Europameister, der wegen einer Knöchelverletzung monatelang ausgefallen war, in der ARD. Die Kraft sei wieder »in Ordnung, ich bin wieder recht fit, aber wenn man so lange raus war, fehlt doch einiges«, sagte Ovtcharov.