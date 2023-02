Was ist passiert?

Hintergrund dieses Rückzugs ist ein Streit mit der TTBL um die beiden Neu-Ulmer Stars Truls Moregardh (Schweden) und Lin Yun-ju (Taiwan). Der Plan war von Anfang an, dass sie in der attraktiven Champions League und im deutschen Pokal-Wettbewerb spielen, dessen Finalturnier jedes Jahr im Januar in Neu-Ulm ausgetragen wird. In der Bundesliga setzt der Klub vor allem drei junge russische Nationalspieler ein, die schon seit vielen Jahren in Deutschland leben und trainieren.