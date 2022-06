Borussia Düsseldorf hielt Verletzung vor Finale geheim

Sein Verein hatte Bolls Verletzung vor dem Finale zur Verschlusssache erklärt. Erst nach ihrem 32. Titelgewinn offenbarten die Rheinländer die Blessur des früheren Weltranglistenersten, der erst Ende November trotz einer schweren Bauchmuskelzerrung bei der WM in Houston im US-Bundesstaat Texas Bronze gewonnen hatte.

Im Finale in der Frankfurter Ballsporthalle hatte sich Bolls Team trotz seiner Niederlage durchgesetzt. Nach mehr als dreieinhalb Stunden gewannen Kristian Karlsson und Dang Qiu im entscheidenden Doppel in 3:0 Sätzen gegen die Saarbrücker Darko Jorgic und Tomas Polansky. Der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska hatte an seinem 30. Geburtstag die große Chance, die zweite Saarbrücker Meisterschaft nach 2020 perfekt zu machen. Doch beim Stand von 2:1 für sein Team verlor der Weltranglisten-Zwölfte in 1:3 Sätzen gegen Anton Källberg. Der Schwede rettete die Borussia dadurch in ein entscheidendes fünftes Match, nachdem er den Titelverteidiger bereits zum Auftakt gegen den Tschechen Polansky mit 1:0 in Führung gebracht hatte (3:1).