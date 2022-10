Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-WM in China die Halbfinal-Teilnahme und dadurch mindestens die Bronzemedaille sicher. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Kay Stumper (Borussia Düsseldorf) gewannen am Freitag im Viertelfinale mit 3:2 gegen Frankreich und drehten dabei genau wie die deutschen Frauen am Vortag gegen Hongkong noch einen 0:2-Rückstand.