Der Weltranglisten-36. vom Bundesliga-Club TTC Schwalbe Bergneustadt brachte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf am Samstag zunächst mit 1:0 in Führung, als er Südkoreas Topspieler Jang Woojin in 3:1 Sätzen besiegte. Beim Stand von 2:2 schlug er dann auch zum ersten Mal in seiner Karriere den 22-jährigen An Jaehyun, der 2019 schon einmal WM-Dritter im Einzel war, bei diesem Turnier aber zuvor kaum zum Einsatz kam.