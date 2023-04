Die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, die als älteste und größte Tierschutzorganisation der Welt gilt, mahnte daraufhin weniger Pferde im Teilnehmerfeld des Grand National und ein Verbot von Peitschen an. Andere Gruppen kündigten weitere Proteste an und forderten die Abschaffung von Rennveranstaltungen: »Heute markiert nicht das Ende, sondern den Beginn des Sommers von Animal Rising«, sagte Orla Coghlan. Die Gruppe Animal Rising, Tieraufstand, fordert die Abschaffung der »grausamen Pferderennen im Vereinigten Königreich«.