Tour de France 2021 Pogačar mit Machtdemonstration bei letzter Bergetappe

Die Dominanz des Mannes in Gelb hielt auch bei der finalen Herausforderung in den Pyrenäen an: Tadej Pogačar holte sich in beeindruckender Manier den erneuten Tagessieg. Großer Verlierer war Rigoberto Urán.