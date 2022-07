Pressestimmen zur Tour de France »Vingegaard nimmt Pogačars Aura der Unbesiegbarkeit«

Großbritannien:

»The Guardian«: »Jonas Vingegaard holt sich den Ruhm der Tour de France und nimmt Pogačars Aura der Unbesiegbarkeit.«

»The Sun«: »Jonas Vingegaard hat die Tour de France gewonnen – nur fünf Jahre nachdem er als Packer in einer Fischfabrik arbeitete. Der 25-jährige Däne ging morgens in die Fabrik und schwang sich nachmittags auf das Rad, um zu trainieren. Jetzt ist er Toursieger – und hat seinen Namen in die Geschichtsbücher des Radsports eingebrannt.«