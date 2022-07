In alter Tradition: Zum sage und schreibe 75. Mal ging es an diesem Tag über den mächtigen Col d'Aspin, einen der mythischen Tourberge in den Pyrenäen neben dem Tourmalet und dem Col d'Aubisque. Und noch nie war der Aspin Zielort, er ist immer Durchfahrtstation. Ein einziges Mal von diesen 75 Überfahrten war ein Deutscher der Erste auf dem Pass – das war 2006 der heutige ARD-Experte Fabian Wegmann.

Die Helfer: Es ist an der Zeit, das Loblied auf die Helfer der beiden Topleute zu singen. Vingegaard, der junge Däne, wurde bisher fast jeden Tag von Wout van Aert begleitet. Der Belgier präsentiert sich bei dieser Tour so unersättllich stark, immer leuchtet sein Grünes Trikot in die Fernsehkamera, nur am Schlussanstieg konnte er dem führenden Teamkollegen dann doch nicht mehr folgen. Und Pogačar, so personell ausgedünnt an Unterstützern im Team, konnte sich auf Brandon McNulty, den einzig verbliebenen Bergfahrer an seiner Seite, verlassen. Mit fast stoischer Miene strampelte der US-Amerikaner am Mittwoch über jeden Berg der ersten Kategorie, immer an Pogačars Seite. Bis 300 Meter vor dem Ziel, dann hatte er seine Aufgabe erfüllt. Und überließ das Finale den beiden Besten im Feld.