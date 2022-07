Simon Geschke hat sich unterdessen auch am neunten Tag in Serie das Bergtrikot gesichert und darf allmählich davon träumen, den Dress auch in Paris zu tragen. Am Donnerstag wartet allerdings noch die letzte Pyrenäen-Etappe, wenn es über den Col d'Aubisque geht und am Ende die Bergankunft in Hautacam ansteht.