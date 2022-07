Pogačar sprintet um Gelb

Im packenden, über 21 Kilometer langen Anstieg hinauf nach Megève schwanden bei Kämna sichtlich die Kräfte, das spannende Finale der Ausreißergruppe, das Magnus Cort im Fotofinish für sich entschied, verfolgte er nur noch aus der Distanz. Dann begann das Warten auf Pogačar. Doch der Slowene sprintete um die Führung und war dann doch elf Sekunden zu schnell. Zwischenzeitlich war spekuliert worden, Pogačar könne bewusst auf das Gelbe Trikot verzichten, um in den kommenden Tagen in den Alpen mit seinem geschwächten Team nicht so viel Führungsarbeit leisten zu müssen.

Am Mittwoch steht in den Alpen die zweite Bergankunft auf dem Programm – und die hat es in sich. 36 Jahre nach dem ersten und bisher letzten Besuch der Frankreichrundfahrt am Col du Granon Serre Chevalier darf Pogačar gegen seine ärgsten Widersacher keine Schwächen zeigen. Es ist eine Schlüsseletappe dieser Tour.