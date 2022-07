Tour de France Pogačar in Sorge vor Corona-Ansteckung durch schreiende Fans

Nach der neunten Etappe stehen für alle Fahrer die ersten obligatorischen Coronatests seit dem Tour-Start in Kopenhagen an. Ein weiterer Coronatest folgt dann noch am letzten Ruhetag. Viele Teams testen aber freiwillig, um Erkrankungen rechtzeitig zu erkennen. Genauso eng wie am Rand der Strecke geht es im Fahrerfeld zu. Die Athleten radeln vor allem im Hauptfeld häufig dicht an dicht.

Trotz zahlreicher positiver Fälle in den vergangenen Wochen hat der Radsport-Weltverband UCI die Coronaregeln kurz vor dem Start der Tour gelockert. Unter anderem entfiel die Regel, dass eine Mannschaft aus dem Rennen genommen wird, sobald zwei Fahrer positiv getestet werden.