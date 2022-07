Es bleibt ein Spektakel: Menschen mit Hörnern auf dem Kopf rennen hinter den Fahrern her, bunter Rauch wabert herum, es wird geschrien, Fäuste werden geballt – und inmitten dieses Chaos fährt der 22-jährige Brite Tom Pidcock bei der 109. Tour de France zu seinem ersten Etappensieg – und das ausgerechnet auf der Königsetappe. 165,1 Kilometer von Briançon nach Alpe d'Huez, 4750 Höhenmeter. Cross-Weltmeister Pidcock entschied den großen Showdown in den Alpen nach einer langen Fahrt in der Spitzengruppe am Ende für sich. »Ein Etappensieg bei meiner ersten Tour, nicht schlecht, oder?«, sagte er im Anschluss. »Das ist definitiv einer meiner größten Tage, eines meiner größten Erlebnisse. Dieser Slalom durch die Fans und die Fahnen, das erlebst du nirgends so wie hier in Alpe d'Huez.«