Wer überträgt im Fernsehen?

Anders als die Schwimm-Fans, die zuletzt bei der WM in die Röhre sahen und keine Livebilder serviert bekamen, können die Radsportfreundinnen und -freunde nicht meckern. Erst bescherte ihnen die ARD die üppige Jan-Ullrich-Dokumentation zum 25-jährigen Jubiläum von dessen Toursieg 1997, jetzt steigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch bei der Tour wieder groß ein. Die meisten Etappen werden großflächig vom Spartensender One übertragen, die entscheidenden Phasen laufen dann auch live in der ARD. Der Sportsender Eurosport bietet ebenfalls wie seit vielen Jahren ausführliche Liveübertragungen an.

Gibt es wieder eine Tour de France der Frauen?

Endlich wieder, muss man sagen. 14 Jahre lang tat sich nichts, 2022 wird ein Neuanfang gewagt – und diesmal einer, der Perspektive haben kann. Die "Tour de France Femmes avec Zwift", so der etwas umständliche offizielle Name, startet an dem Tag, an dem die Männer ihre Final-Etappe in Paris fahren. Anschließend geht es eine Woche lang in acht Etappen durch den Nordosten Frankreichs. Paris ist der Startpunkt, die letzte und gleichzeitig schwerste Etappe führt hinauf nach La Super Planche des Belles Filles in den Vogesen, auch in der Männer-Tour eine der Härteproben.

Tour-Direktorin Marion Rousse war einst selbst eine der besten Fahrerinnen des Landes, später wurde sie auch als Radsport-Expertin im französischen Fernsehen bekannt. Als Tour-Chefin hat sie einige der prominentesten Fahrerinnen der Welt für die Rundfahrt gewinnen können: So sind unter anderem die Niederländerinnen Marianne Vos, Lorena Wiebes und Annemiek van Vleuten am Start, aus deutscher Sicht macht sich Lisa Brennauer Hoffnungen.