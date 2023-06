Tour de France 2023 Etappen, Sieger, Favoriten

Deutsche Fahrer werden in diesem Jahr voraussichtlich – mal wieder – nicht in den Kampf ums Gelbe Trikot eingreifen. Lennard Kämna, der beim Giro d'Italia einen starken neunten Platz belegte, setzt in diesem Jahr bei der Tour aus.

Überschattet wird die Tour in diesem Jahr vom Unfalltod des Schweizers Gino Mäder. Der Radsportler war bei der Tour de Suisse im Juni so schwer gestürzt, dass er an den Folgen der Verletzung starb .