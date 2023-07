Titelverteidigung Jonas Vingegaard gewinnt die Tour de France

Das Grüne Trikot des besten Sprinters ging an den Belgier Philipsen (Alpecin-Deceuninck), der insgesamt vier Tagessiege holte. Als bester Bergfahrer wurde Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ausgezeichnet, der Italiener hatte sich das Gepunktete Trikot am Vortag in den Vogesen endgültig gesichert. Kämpferischster Fahrer der Tour ist der Belgier Victor Campenaerts (Lotto-Dstny).