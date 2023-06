Wie ist der Streckenplan?

Im baskischen Bilbao geht es am Samstagmittag los. Auch wenn die radsportbegeisterten Basken keine eigenen Teams mehr am Start haben, kann man auf beste Radsport-Stimmung setzen. Bereits in der ersten Woche geht es in die Pyrenäen, am Donnerstag muss das Peloton über den Col de Tourmalet. Zum Verschnaufen gibt es auch danach wenig Gelegenheit: Bevor der Tross sich in die Alpen begibt, warten das Jura, die Vogesen und das Zentralmassiv – mit dem Aufstieg zum Vulkankegel des Puy de Dôme, der erstmals seit 35 Jahren wieder als Etappenziel auserkoren wurde.