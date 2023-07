Erste Etappe der Tour de France Das Spiel der Brüder

Game of Tours: Bei der ersten Etappe passierte das Peloton auch zwei Schauplätze der epischen TV-Serie Game of Thrones. Den Strand von Muriola und dann an San Juan de Gaztelugatxe, einer Kloster-Halbinsel vor der Costa Vasca. Diese diente den Game-of-Thrones-Machern als Kulisse für Burg Drachenstein. Wie passend: Sowohl in der Serie als auch in der Buchvorlage von George R.R. Martin sind viele Charaktere miteinander verwandt und gönnen einander nichts. Während sie sich in der Fantasiewelt von Westeros aber mit Vorliebe nach zahlreichen Intrigen gegenseitig umbringen, lösten die Yates-Brüder ihren Kampf auf dem Rad.