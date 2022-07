Am Sonntag startet die Neuauflage der Tour de France der Frauen. Für die Branche ist das ein großer Schritt, für die Radsport-Elite soll es das Highlight im Wettkampfkalender werden.

Die erste Etappensiegerin wird allerdings sozusagen im Vorprogramm der Männer ermittelt. Der 82 Kilometer lange Auftakt der Tour de France Femmes durch Paris (13.30 Uhr, TV: One, Eurosport) endet auf den Champs-Élysées an eben jener Stelle, an der ein paar Stunden später der Gewinner der 109. Männer-Tour gekürt wird. Vom Pariser Prachtboulevard geht es dann acht Tage (24.-31.7.) in den Nordosten Frankreichs.