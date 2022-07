Auch auf der dritten Etappe kam es zu einem entscheidenden Sturz in der Spitzengruppe: Ungefähr 15 Kilometer vor dem Ziel rutschte die Deutsche Liane Lippert in einer Linkskurve weg und geriet von der Straße ab. Die anderen Ausreißerinnen gaben Gas und Lippert verlor den Anschluss und kam erst zwei Minuten nach Ludwig ins Ziel.

Diese setzte sich am steilen Schlussstück der Etappe gegen Vos durch, die auch am Mittwoch in Gelb fahren wird. Es folgten mit 16 Sekunden Rückstand im Gesamtklassement die Italienerin Silvia Persico und Katarzyna Niewiadoma aus Polen.