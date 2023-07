Vollering vor Gewinn der Tour de France Femmes Die Königin vom Tourmalet

💥 ATTACK ! @AvVleuten attacks 5KM from the summit but is followed by @demivollering and @KNiewiadoma. They now have a 30'' gap over the Maillot Jaune group.



💥 ATTACK ! @AvVleuten attaque à 5KM du sommet mais est suivie par @demivollering et @KNiewiadoma. Ils ont désormais 30''… pic.twitter.com/BKTif98BEw