Tour de France Femmes Kopecky baut vor Tourmalet-Etappe Gesamtführung aus

Kopecky baute ihre Führung in der Gesamtwertung damit aus und geht am Samstag mit 53 Sekunden Vorsprung auf Ashleigh Moolman aus Südafrika in das wohl entscheidende Teilstück auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.

Lippert weiter unter den besten zehn

Als beste Deutsche erreichte Lippert zeitgleich mit Kopecky als 17. das Ziel, im Gesamtklassement bleibt die Siegerin der zweiten Etappe auf Rang acht 1:29 Minuten hinter Kopecky. Ricarda Bauernfeind (Canyon SRAM) wurde nach ihrem Überraschungserfolg am Vortag 50. (+0:35 Sekunden zurück) und verteidigte ihren neunten Platz (+1:42) im Ranking.