Tour de France Femmes Wiebes gewinnt dritte Etappe, Ausreißerin Van de Velde scheitert kurz vorm Ziel

💔 Heartbreak for @julieJvdv, triumph for @lorenawiebes, relive the nail biting last KM of stage 3!



💔 Que c'est cruel pour @julieJvdv ! @lorenawiebes triomphe au bout d'un dernier kilomètre qui nous aura tenu en haleine !#TDFF2023 | #WatchTheFemmes | @GoZwift pic.twitter.com/97ZTF9b8zb