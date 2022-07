Die ersten Etappen waren von zahlreichen Stürzen überschattet worden.

Am Donnerstag steht die mit 175,6 Kilometern längste Etappe der Rundfahrt an, Ziel ist Saint-Dié-des-Vosges. Die Tour de France Femmes endet am Sonntag nach acht Etappen auf der legendären Planche des Belles Filles in den Vogesen.