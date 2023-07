Für Olympiasieger Richard Carapaz, 30, ist die Tour nach seinem Sturz auf der ersten Etappe bereits beendet. Der Ecuadorianer erlitt eine Fraktur in der linken Kniescheibe. Am selben Knie musste zudem eine Schnittwunde genäht werden. Carapaz, Sieger des olympischen Straßenrennens in Tokio, gehörte bei der Frankreich-Rundfahrt zum erweiterten Kreis der Podestanwärter.

Am Montag verabschiedet sich die Tour auf der dritten Etappe über 193,5 Kilometer von Amorebieta-Etxano nach Bayonne aus Spanien. Dann dürfen die Sprinter auf ihre erste Massenankunft hoffen.