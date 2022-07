Abschied von den Bergen: Zum letzten Mal zog der Tross durchs Hochgebirge, zum letzten Mal hatte Pogačar die Gelegenheit, den Gesamtführenden zu attackieren. Und zum letzten Mal musste Tour-Routinier Simon Geschke versuchen, sein gepunktetes Bergtrikot über den Tag zu retten. Beide Vorhaben scheiterten.

Eine Erscheinung: Ausgangspunkt dieser superschweren Pyrenäenetappe war Lourdes, der weltberühmte Pilgerort, an dem einst der 14-jährigen Bernadette Soubirous die Gottesmutter erschienen sein soll. Jeder, der in katholischen Haushalten in den Siebzigerjahren groß geworden ist, hat wahrscheinlich eine Plastikflasche in Form einer Madonna mit geweihtem Wasser aus Lourdes in der Vitrine stehen gehabt. Mit einer Krone als abschraubbarem Verschluss.