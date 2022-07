Am Montag legt die Tour den letzten Ruhetag ein, bevor es am Dienstag in die Pyrenäen geht. Am Dienstag stehen 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix an.

Organisatoren setzen Extremwetter-Protokoll in Kraft

Das Rennen stand voll im Zeichen der drückenden Hitze in Südfrankreich. Wie die Organisatoren vor der Etappe mitteilten, trat das Extremwetter-Protokoll der Tour de France in Kraft. Dabei galten drei Sonderregeln. So durften sich die Fahrer vom Start weg bis zehn Kilometer vor dem Ziel verpflegen. Leere Flaschen durften auch außerhalb der Müllzonen weggeworfen werden, wenn Radsport-Fans am Straßenrand stehen. Zudem wurde die Karenzzeit auf 20 Prozent der Zeit des Etappensiegers gesetzt, unabhängig von dessen Durchschnittsgeschwindigkeit.