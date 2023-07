Tour de France Drei Stürze kurz vor dem Ziel – Philipsen sprintet erneut zum Sieg

»Es war eine sehr leichte Etappe, jeder wollte sich für die Pyrenäen schonen. Es gab einige Stürze, ich hoffe, alle sind in Ordnung. Es war sehr hektisch. Am Ende hatte ich Krämpfe«, sagte Philipsen. Der 25-Jährige – Spitzname Jasper Desaster – ist in den schnellen Finals eine Klasse für sich und hatte bereits am Montag gesiegt.